POL-KS: Alarmanlage verjagt Einbrecher in Brasselsberg: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots) - Kassel-Unterneustadt: Am Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Kasseler Hafen ein. Die Einbrecher hatten mit massiver Gewalt eine Zugangstür aufgebrochen und dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Anschließend suchten sie in den Räumen nach Diebesgut. ...

mehr