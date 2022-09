Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Gaststätte auf Kleingartengelände am Hafen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Am Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Kasseler Hafen ein. Die Einbrecher hatten mit massiver Gewalt eine Zugangstür aufgebrochen und dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Anschließend suchten sie in den Räumen nach Diebesgut. Nachdem sie lediglich zwei technische Geräte erbeutet hatten, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Nach der Auswertung von Sicherheitstechnik lässt sich die Tatzeit auf Sonntagmorgen gegen 7:20 Uhr festlegen. Zudem hatte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um mindestens zwei Täter gehandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell