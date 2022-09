Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn auf Frankfurter Straße sorgte für Behinderungen im Berufsverkehr

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf der Frankfurter Straße hat am heutigen Dienstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war eine 25-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Landaustraße wollte sie offenbar wenden und fuhr dabei auf den Gleiskörper der Straßenbahn, wo jedoch von hinten eine Tram herannahte. Die Straßenbahn stieß mit der Fahrerseite des Renault-Kleinwagens zusammen. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Pkw und Straßenbahn waren bei dem Unfall beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Tram konnte ihre Fahrt noch fortsetzen. Aufgrund des Unfalls musste der linke der beiden Fahrstreifen der Frankfurter Straße stadteinwärts bis etwa 8 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Innenstadt kam.

