POL-RE: Bottrop: Rheinberger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Essener Straße und der Abfahrt der BAB42 aus Fahrtrichtung Duisburg erlitt ein Autofahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, um 10.45 Uhr. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Rheinberg bog von der Abfahrt der BAB42 Duisburg nach links auf die Essener Straße ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 30-jährigen Krakauer, der mit seinem Wagen auf der Essener Straße in Richtung Norden unterwegs war. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Örtlichkeit ist durch eine Ampelschaltung geregelt. Die Essener Straße wurde für die Fahrtrichtung Bottrop für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt und abgeleitet.

