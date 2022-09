POL-HA: Festnahmen nach Verkehrskontrolle

Hagen-Altenhagen (ots) - Polizeibeamte hielten am Dienstagnachmittag (27.09.2022) in Altenhagen einen 63-jährigen Autofahrer an, nachdem ihnen ein Zeuge Hinweise zu einer möglichen Alkoholisierung des Mannes gab. Gegen 17.30 Uhr hielt sich der Hagener in der Filiale eines Baumarktes in der Eckeseyer Straße auf. ...

