POL-HA: Ladendieb mit Schlagring festgenommen

Hagen-Eckesey (ots)

Am Dienstag, 27.09.2022, bemerkte ein Detektiv in einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße gegen 12 Uhr einen Mann. Der Dieb griff einen Schlagbohrer und steckte ihn sich unter seine Jacke. Danach verließ er das Geschäft. Der Detektiv stellte ihn auf dem Parkplatz und konnte die Beute ergreifen. Dem 41-Jährigen gelang die Flucht auf einen nahegelegenen Hinterhof. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den Dieb im Rahmen einer Fahndung in einer Gartenhütte, in welcher er sich versteckt hielt. In seinen Taschen fanden sie eine Kabelzange und einen Schlagring. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

