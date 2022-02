Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Kundendienst mit Spätfolgen

Lörrach (ots)

Den Kundendienst an seinem exklusiven, in der Schweiz erworbenen Rennrad kam einen Mann aus dem Nordschwarzwald teuer zu stehen: Der Reisende hatte das hochwertige Fahrrad im Wert von umgerechnet etwa 13.600 Euro in der Schweiz erworben und in seinem PKW Anfang Dezember 2021 über den Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn nach Deutschland eingeführt, ohne dieses am Zollamt anzumelden.

Den ersten Kundendienst Anfang Februar 2022 ließ der Mann ordnungsgemäß in dem Schweizer Geschäft durchführen. Bei der diesmaligen Rückreise nach Deutschland wurde er am selben Grenzübergang von einem Kontrollteam des Hauptzollamts Lörrach angehalten und meldete auf Befragen keinerlei Waren an. Als Grund der Reise nannte er den Kundendienst an seinem im Kofferraum befindlichen Rennrad. Der Beteiligte äußerte, dass er sich keinerlei Gedanken über eine mögliche Anmeldepflicht und zu entrichtende Abgaben bei der Ersteinfuhr gemacht habe. Wegen des Verdachts einer versuchten Steuerhinterziehung mussten die Zöllner gegen den dennoch einsichtigen Mann ein Verfahren einleiten und erhoben gleichzeitig Einfuhrabgaben in Höhe von rund 4.800 Euro.

Zusatzinformation:

Waren, welche Reisende aus einem Nicht-EU-Mitgliedstaat zu ihrem persönlichen Gebrauch auf dem Landweg nach Deutschland einführen, sind - von einigen Ausnahmen, wie Tabakwaren, Alkoholika, Arzneimittel und Kraftstoffe, abgesehen - bis zu einem Warenwert von 300 Euro eingangsabgabenfrei. Falls der Wert der Reisemitbringsel die Freimenge überschreitet, sind diese bei der Zollstelle innerhalb der Öffnungszeiten unaufgefordert mündlich anzumelden und die Einfuhrabgaben zu entrichten.

