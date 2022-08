POL-LIP: Detmold. Mülltonnen abgebrannt.

Lippe (ots) - Von Montag auf Dienstag (22./23.08.2022) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Gestohlen wurde ein Schlüsselbund und eine Flasche Whisky. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 280 Euro. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

