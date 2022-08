Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Vorsicht, Betrug - Betrugsanrufe häufen sich!

Lippe (ots)

In den vergangenen Tagen häufen sich Betrugsanrufe im Kreis Lippe. Die Polizei bekommt viele Hinweise und Anzeigen zu Betrugsversuchen mit verschiedenen Maschen, vom Enkeltrick über den Schockanruf bis hin zur Warnung vor vermeintlichen Einbrechern. Am Ende sind diese Anrufe immer Betrug und Ziel die Ersparnisse und Wertgegenstände der Angerufenen. Leider sind die Betrügerinnen und Betrüger trotz aller Warnungen immer wieder erfolgreich.

Zuletzt wurde eine Seniorin aus Detmold Opfer der Masche. Am Dienstag (23.08.2022) wurde die Frau telefonisch überzeugt, Schmuck an einen angeblichen Polizisten auszuhändigen. Die Übergabe fand vermutlich nachmittags an der Kreuzung Rosenstraße/Fliederweg statt, die Uhrzeit ist unklar. Der Geldabholer war auffällig gekleidet, er trug einen roten Overall, eine rote Kappe und hatte einen schwarzen Vollbart. Hinweise auf den Unbekannten richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

Die Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen! Legen Sie umgehend den Hörer auf, wenn Geld von Ihnen gefordert wird oder Sie nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden Sie niemals bitten, Ihre Wertsachen zu verwahren oder eine Kaution zu leisten. Lassen Sie sich nicht mit Räuberpistolen unter Druck setzen! Melden Sie sich stattdessen bei der echten Polizei und bitten Sie Angehörige um Hilfe, wenn Sie verunsichert sind.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell