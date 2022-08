Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde/Schlangen. Zwei Öffentlichkeitsfahndungen nach Diebstählen.

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei sucht in zwei Fällen mit Fotos von Überwachungskameras nach Tatverdächtigen von Diebstählen.

In Schlangen hat ein Mann einen Bekannten bestohlen, der ihn bei sich übernachten ließ. Der damals obdachlose Tatverdächtige klaute im September 2021 die EC-Karte seines Gastgebers und holte damit Geld ab. Ein Bild des Mannes mit kräftiger Statur und dunklen Augen und Haaren finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/85378.

Die Polizei bittet um Hinweise auf seine Identität und seinen Aufenthaltsort.

In einem Supermarkt in Lügde entwendeten Unbekannte Ende März 2022 die Geldbörse eines Kunden. Kurz darauf hoben zwei möglicherweise weibliche Tatverdächtige mit einer EC-Karte des Opfers Geld an einem Geldautomaten ab. Die Tatverdächtigen versteckten ihre Gesichter hinter Masken und unter Hüten. Bilder der beiden finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/85185

Die Polizei bittet auch in diesem Fall um Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen. Weitere sachdienliche Hinweise - zum Beispiel zu Begleitpersonen oder verwendeten Fahrzeugen - richten Sie bitte ebenfalls an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell