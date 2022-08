Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Nienhagen. Vor Baum gefahren.

Lippe (ots)

Am späten Montagabend (22.08.2022) kam ein 30-jähriger Mann aus Lage mit seinem Renault von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Gegen 23 Uhr wollte er von der Eckendorfer Straße aus auf die Bielefelder Straße einbiegen. Auf regennasser Fahrbahn rutschte der Renault dabei gegen den Baum. Der Lagenser wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Renault musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell