POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Taxifahrer verhindert Enkeltrick.

Lippe (ots) - Unbekannte beschädigten am Wochenende (19. - 22.08.2022) mehrere Fensterscheiben an der Grundschule in der Rosenstraße. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

