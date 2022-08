Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Eine 24-jährige Radfahrerin aus Bielefeld wurde am Montag (22.08.2022) bei einem Verkehrsunfall auf der Schloßstraße schwer verletzt. Ein 54-jähriger Paketbote bog gegen 12:25 Uhr von der Lemgoer Straße mit einem Van nach links auf die Schloßstraße ab und kollidierte dabei auf seiner Fahrbahnseite mit der Radfahrerin. Die Bielefelderin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Zeugenhinweise zum Unfallhergang richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell