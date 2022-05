LPI-GTH: Aufgefundenes hochwertiges E-Bike - Eigentümer gesucht

Arnstadt, Thöreyer Straße (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 08.05.2022 gegen 23:30 Uhr wurde in der Thöreyer Straße ein 42 -jähriger deutscher Staatsbürger kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorliegt. Weiterhin konnten bei der Durchsuchung des 42-jährigen eine Kleinstmenge an Betäubungsmitteln sowie ein Einhandmessser vorgefunden und beschlagnahmt werden. Ermittlungsverfahren ...

mehr