Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls endete die Autofahrt einer 56-jährigen Frau aus Bad Salzuflen Montagnachmittag (22.08.2022) vor dem Mast einer Ampel. Die Frau bog mit ihrem Citroen gegen 15:15 Uhr von der Herforder Straße aus nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei geriet sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast. Die Frau wurde zur Versorgung in eine Klinik gefahren. An dem Citroen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell