Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Neureut - Schwerer Unfall durch Missachtung von Rotlicht

Karlsruhe (ots)

Kurz vor 07.00 Uhr ereignete sich auf der Linkenheimer Landstraße bei Neureut ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 70jähriger PKW-Lenker hatte das Rotlicht der Ampelanlage missachtet und kollidierte mit einem geradeaus bei Grünlicht fahrenden Pkw, der durch den Aufprall abgewiesen wurde und in den Graben kam. Der Verursacher sowie seine 67jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der Lenker des beteiligten Fahrzeugs war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Alle Personen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit starken Kräften eingesetzt. Es entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 40000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 09.00 Uhr gesperrt.

