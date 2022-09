Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer klingelt Sturm und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 54-Jähriger musste in der Sonnenstraße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem er mehrfach randalierte und einen Platzverweis ignorierte. Am Mittwoch (28.09.2022) gegen 20.45 Uhr klingelte er mehrfach nachdrücklich bei einer Anwohnerin, die jedoch keinen Kontakt zu dem Mann wünscht. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung war der Hagener augenscheinlich stark alkoholisiert. Sein Stand war unsicher, die Aussprache verwaschen und der Schritt durchnässt. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er nur widerwillig nachkam. Ein paar Minuten später erschien er erneut an der Anschrift der Melderin. Die Polizisten nahmen den Randalierer zur Verhinderung von zukünftigen Straftaten beziehungsweise Ordnungswidrigkeiten, zur Ausnüchterung, Durchsetzung des Platzverweises sowie zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 2 Promille. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell