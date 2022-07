Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen - Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag (03.07.2022, 15.20 Uhr) erhielt die Polizei Warendorf Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 831 zwischen Beelen und Westkirchen.

Zur Unfallzeit befuhr ein, mit einer vierköpfigen Familie besetzter PKW, die Landstraße 831 aus Beelen kommend in Richtung Westkirchen. Zeitgleich beabsichtigt eine 66-jährige Frau aus Everswinkel mit ihrem PKW die Landstraße zu queren. Dabei übersieht die Seniorin den vorfahrtberechtigten PKW der Warendorfer Familie. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. In der Folgen werden die Seniorin sowie und ihr Beifahrer, ein 71-jähriger Mann, ebenfalls aus Everswinkel, schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

In dem PKW der Familie verletzte sich eine 29-jährige Frau so schwer, dass auch sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Alle weiteren Fahrzeuginsassen (männlich 33 Jahre / weiblich 6 Jahre / männlich 2 Jahre) verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße bis in die Abendstunden voll gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

