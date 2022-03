POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Welschbillig (ots) - Am Freitag, 25.03.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es in Welschbillig zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW erheblich beschädigt wurden (ca. 8.000 Euro Sachschaden). Der Unfallverursacher, ein 39-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Trier-Land, befuhr die Trierer Straße in Welschbillig und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten ...

