Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Warendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.07.2022 kam es in Sassenberg zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Die beiden Sassenberger gerieten zunächst verbal aneinander. Im Verlauf attackierte der 20-jährige Beschuldigte seinen 25-jährigen Kontrahenten mit einem Gegenstand. Der Geschädigte wird dabei verletzt. Aufgrund der zunächst angenommenen Schwere der Verletzungen wird er Geschädigte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell