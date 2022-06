BPOLI EBB: Kinderfahrrad sorgte für Störung an Bahnübergang

Zittau, Ebersbach (ots) - Bundespolizisten nahmen in der vergangenen Nacht in Zittau und Ebersbach zwei Diebe in Gewahrsam. Beide hatten ihr mutmaßliches Diebesgut dabei, einer zudem eine geladene Schreckschusspistole. Die Beamten kontrollierten auf dem Bahnsteig 1a des Zittauer Bahnhofs am 9. Juni gegen 23:05 Uhr einen Tschechen. Laut Fahndungsbestand wird der Mann per Haftbefehl gesucht und soll eine offene Geldstrafe ...

