Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser im Zittauer Gebirge gefasst

Lückendorf (ots)

Als am Vormittag des 5. Juni 2022 ein 44-jähriger Türke mit seinem VW Passat nahe Lückendorf vier eingeschleuste Landsleute abholen wollte, erfolgte der Zugriff der Fahnder der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz.

Vorausgegangen war ein Bürgerhinweis, der die Bundes- und Landespolizisten auf die richtige Spur brachten. Um 10:10 Uhr stoppten sie den Abholer und ganz in der Nähe vier fußläufige Männer aus der Türkei im Alter zwischen 23 und 42 Jahren. Sie konnten weder Visum noch Aufenthaltstitel vorweisen. Lediglich der in Hessen lebende Abholer besitzt eine Aufenthaltserlaubnis. Die vier Flüchtlinge wurden gegen Bezahlung durch eine Schleuserorganisation über Serbien und Ungarn bis nach Deutschland gebracht. Das letzte Teilstück verbrachten sie auf einem LKW und hatten bis zu 4.500,00 Euro pro Person an die Schleuser gezahlt.

Die vier Türken stellten einen Asylantrag und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Sie müssen sich wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Gegen den Abholer und die Hintermänner der Schleuserorganisation wird wegen des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

