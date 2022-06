Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Falsche Identität schützte nicht vor Inhaftierung

Uhyst (ots)

Ein 31-jähriger Mann geriet in der Nacht zum 11. Juni 2022 in das Fadenkreuz der Bundespolizei, die ihn als mehrfach gesuchten Straftäter entlarvte.

Der 31-jährige Mann aus Weißrussland wies sich in einer Kontrolle an der Autobahn 4 bei Uhyst mit einem gültigen Reisepass und polnischem Visum aus. Die Fahnder bemerkten aber, dass etwas mit den angegebenen Personalien nicht stimmte und überführten den Mann anhand seiner Fingerabdrücke. Er verfügt über zehn Aliasnamen, wird in mehreren Ermittlungsverfahren gesucht und wurde wegen Diebstahls sowie wegen unerlaubten Aufenthaltes zu einer Gesamtgeldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von über 1.370,00 Euro verurteilt. Da der gesuchte Straftäter die Summe nicht aufbringen konnte, übergaben die Beamten ihn an die Justizvollzugsanstalt Bautzen. Er musste nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 165 Tagen antreten.

