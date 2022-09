POL-HA: Mann ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In der Bahnstraße gab sich ein Mann am Mittwoch (28.09.2022) als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und entwendete mehrere Geldbörsen. Der 35-Jährige hatte unter anderem an der Wohnungstür einer 90-Jährigen geklingelt, die anschließend die Polizei verständigte und den Betrüger beschreiben konnte. Polizisten trafen den Mann an, als er das Wohnhaus verließ. Er gab auf Nachfrage an ...

