POL-HA: Einbruch in das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg

Hagen-Mitte (ots)

Mittwochnacht (28.09.2022) wurde bei einem Einbruch in ein Berufskolleg in der Liebigstraße in Hagen eine größere Anzahl von iPads entwendet. Unbekannte Täter gelangten durch eine Nebentür in das Schulgebäude und hebelten in diesem eine Tür zu einem Raum auf, in welchem eine größere Anzahl von noch originalverpackten iPads gelagert waren. Ein 46-Jähriger stellte den Einbruch gegen 7 Uhr fest und verständigte die Polizei. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Täter entwendeten eine größere Zahl dieser Tablet-PCs und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

