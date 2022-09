POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und des Polizeipräsidiums Hagen - Vier Beschuldigte nach Tötungsdelikt zum Nachteil eines Hagener Altmetallhändlers in Haft

Hagen-Haspe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Haspe verletzten sich am Donnerstagnachmittag (29.09.2022) ein 32-jähriger Autofahrer leicht und ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer. Der 32-Jährige wollte, gegen 17.50 Uhr, mit seinem schwarzen Opel von einem Parkplatz in der Enneper Straße aus nach links in Richtung Gevelsberg auf die Straße einbiegen. Dazu ...

mehr