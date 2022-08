Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Zusammenstoß von zwei Motorrädern

Freiburg (ots)

Von einem Schotter-Parkplatz in Höhe des Steinbruches fuhr am Mittwoch, 24.08.2022 gegen 12.10 Uhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad, um nach links auf die L 149 zu fahren. Da sich der Parkplatz unmittelbar nach einer Kurve befindet, sah er eine von links kommende Motorrad-Fahrerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Maschinen, bei dem sich der 66-jährige Honda-Fahrer und auch die 25-jährige Kawasaki-Fahrerin verletzten. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Motorrädern entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell