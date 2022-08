Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Teningen: Unfall auf der K 5130 - zwei schwer verletzte Personen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Gemarkung Teningen: Unfall auf der K 5130 - zwei schwer verletzte Personen

Am Mittwochabend, gegen 18.05 Uhr, kam es auf der K 5130, an der Einmündung nach Bottingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein Nissan-Fahrer bog mit seinem Auto von Reute kommend nach links in Richtung Bottingen ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Rollerfahrer.

Bei der Kollision wurden der 63-jährige Rollerfahrer und sein 9-jähriger Sozius schwer verletzt.

td/lr

