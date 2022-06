Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei schnappt mutmaßlichen Graffiti-Sprayer dank aufmerksamen Zeugen; Kanaldeckel auf Fahrbahn geworfen - sechs Autos beschädigt; Mutmaßlicher Leergutdieb auf frischer Tat festgenommen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizei schnappt mutmaßlichen Graffiti-Sprayer dank aufmerksamen Zeugen - Offenbach

(jm) Dank eines aufmerksamen Zeugens nahmen Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen einen 22-jährigen Offenbacher vorläufig fest. Gegen 4.25 Uhr soll der mutmaßliche Graffiti-Sprayer eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Sprendlinger Landstraße mit Schriftzügen in verschiedener Farbe besprüht haben. Hierbei wurde er durch den Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte und den Mann zunächst festhielt. Offenbar beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Tatverdächtige, indem er sich auf sein Fahrrad schwang und davonradelte. Die Beamten folgten ihm und nahmen ihn in unmittelbarer Nähe in der Darmstädter Straße vorläufig fest. Der Offenbacher musste mit zum Polizeirevier und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen werden nun beim Sachgebiet Sprayer in Hanau geführt, das für weitere Zeugen unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu erreichen ist.

2. Jaguar XF entwendet - Zeugen gesucht - Langen

(jm) Autodiebe waren in der Nacht zum Mittwoch in Langen zugange und stahlen einen vor dem Haus in der Brahmsstraße (einstellige Hausnummern) abgestellten schwarzen Jaguar XF (RS). Der Wagen, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Kanaldeckel auf Fahrbahn geworfen - sechs Autos beschädigt - Mühlheim

(aa) Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am späten Mittwochabend, gegen 23.10 Uhr, auf der Bundesstraße 448 sind mindestens sechs Autos beschädigt worden. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall und die Fahrerinnen und Fahrer blieben unversehrt. Unbekannte hatten von der Fußgängerbrücke (Würzburger Straße/Lämmerspieler Weg) zwei Kanaldeckel über die Brüstung auf die B 448 geworfen, wobei schon der Aufschlag die Fahrbahndecke beschädigt hatte. Die Autos fuhren in der Dunkelheit über die Gitter, wodurch die Reifen und Felgen sowie teilweise die Karosserie und der Unterboden beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 70.000 Euro. Die Polizei in Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Main-Kinzig-Kreis

1. Mutmaßlicher Leergutdieb auf frischer Tat festgenommen: Wo ist der blaue Vito noch aufgefallen? - Bad Soden-Salmünster

(lei) Dank des tatkräftigen Einsatzes und der Mithilfe von Mitarbeitern eines Supermarktes konnten Bad Orber Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag einen 41 Jahre alten mutmaßlichen Langfinger vorläufig festnehmen. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls von Gemüsepfandkisten. Der Tatverdächtige, so die bisherigen Erkenntnisse, war am späten Mittwochabend mit einem noch unbekannten Komplizen zunächst an einer anderen Filiale der Lebensmittelkette zu Werke gegangen. In der Bad Sodener Straße hatte das Duo offenbar kurz zuvor mehrere der Leergutkisten, die an einer Laderampe lagerten, in einen blauen Mercedes Vito eingeladen. Anschließend, gegen 23.40 Uhr, fuhr das Fahrzeug mit Kölner Kennzeichen auch an der Laderampe der Filiale "Am Palmusacker" vor. Der 41-Jährige, diesmal alleine, stieg aus und soll auch hier mehrere der Kisten zum Abtransport bereitgestellt haben. Dann stellten ihn die Marktmitarbeiter zur Rede und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Kurz darauf klickten die Handschellen und der aus Köln stammende Mann musste mit zur Polizeiwache. Nachdem die Beamten nicht nur den Vito, sondern auch weitere Beweismitteln sichergestellt hatten und alle polizeilichen Maßnahmen zur Sicherung des Strafverfahrens vollzogen waren, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu dem Mittäter liegen der Polizei bereits erste gute Hinweise vor, die nun weiter überprüft werden. Neben den aktuellen Diebstählen rechnen die Ermittler dem Duo noch weitere gleichgelagerte zum Teil überörtliche Fälle zu - auch hier werden noch einige polizeiliche Nachforschungen anzustellen sein. Die Kripo fragt in dem Zusammenhang: Wo ist der blaue Vito in der Vergangenheit noch aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 23.06.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

