Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster Betrunkener Pedelec-Fahrer verunglückt

Klingenmünster (ots)

Am Sonntag, 24.07.2022, um 20.20 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus dem Raum Landau mit seinem Pedelec den Zubringer von der Burg Landeck in Richtung Klingenmünster. In einer Kurve kam der Radfahrer bei einem Bremsvorgang nach rechts von der Fahrbahn und stürzte fast 20m tief in den angrenzenden Weinberg. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Verunglückten wurde eine Alkoholisierung von 1,5 Promille festgestellt, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Pedelec wurde kein Sachschaden festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell