Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW Audi in Neubrandenburg gestohlen

Neubrandenburg (ots)

In der Neubrandenburger Oststadt wurde in der Nacht zum Sonntag ein PKW Audi Q 5, amtl. Kennzeichen NB-ZZ 7 entwendet. Das graue Fahrzeug im Wert von etwa 25.000 EUR war auf dem Parkplatz in der Leibnitzstraße 3 abgestellt. Zeugen werden gebeten, die in der Zeit vom 12.03.2022, 20.00 Uhr bis 13.03.2022, 09.30 Uhr verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg Tel. 039555825224, über das Internet www.polizeimvnet.de oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

