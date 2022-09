Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Männern im Linienbus - 40-Jähriger holt Messer hervor

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Streit zwischen zwei Männern am Donnerstagabend (29.09.2022) in einem Linienbus holte einer von ihnen ein Messer hervor. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Hagener mit dem Bus der Linie 542 in Richtung Gevelsberg HBF. An der Bushaltestelle Hagen Hauptbahnhof stieg ein 40-jähriger Mann dazu, der keine Maske trug. Als der Hagener ihn darauf ansprach und ihn bat, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzuziehen, reagierte der Mann aggressiv und beleidigte ihn. Während der verbalen Auseinandersetzung holte der 40-Jährige ein Messer aus seiner Hosentasche hervor und legte dieses auf seinem Oberschenkel ab. Der Hagener alarmierte die Polizei. An der Haltestelle Schwenke sprachen die Beamten mit den beiden Männern. Bei dem 40-Jährigen fanden sie das Messer und stellten es sicher. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der aggressive und alkoholisierte Mann auch die Polizisten. Diese leiteten Strafverfahren wegen der Bedrohung und der Beleidigungen ein. (sen)

