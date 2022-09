Polizei Hagen

POL-HA: Mann stiehlt Bronzefigur aus Steinmetz-Werkstatt - Zeugin beobachtet Diebstahl und ruft die Polizei hinzu

Hagen-Mitte (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstagabend (29.09.2022) in der Innenstadt den Diebstahl einer Bronzefigur aus dem Außenbereich einer Steinmetz-Werkstatt und alarmierte die Polizei. Die 29-jährige Hagenerin war, gegen 21.00 Uhr, zu Fuß in der Eickertstraße unterwegs und wurde dort auf einen Mann aufmerksam, der sich im Außenbereich der dortigen Steinmetz-Werkstatt aufhielt. Dieser wollte eine große Figur an sich nehmen, bei der es sich um Grabschmuck handelte. Als er offensichtlich feststellte, dass diese Figur zu schwer war, griff er nach einer kleineren Bronzefigur und ging damit in Richtung des Märkischen Ringes weg. An einem dortigen Parkplatz stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten den 38-jährigen Täter und stellten das Diebesgut sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

