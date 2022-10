Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Gemeindehaus gesucht

Hagen-Emst (ots)

Am Sonntag (02.10.2022) zwischen 15.15 Uhr und 18.20 Uhr brachen Unbekannte in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche in der Straße Bergruthe sowie in eine nahegelegene Wohnung ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

