POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots) - Eine Zeugin rief am vergangenen Montagabend die Polizei, sie hatte zwei Personen bemerkt die Außenspiegel von geparkten Autos im Hängelmoor beschädigt hatten. Die Beamten trafen die beiden Männer, 22 und 36 Jahre alt, in Tatortnähe an. Sie waren mit 1,39 und 2,57 Promille deutlich alkoholisiert und machten keine Angaben zum Tatvorwurf der Sachbeschädigung. Nachdem sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, schlug einer der beiden in der ...

mehr