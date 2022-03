POL-GF: Versammlungen am 14.03.2022

Wittingen (ots) - Bereits am vergangenen Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Knesebecker Straße in Wittingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 56-Jährige hatte im Zeitraum von 08:20 bis 08:50 Uhr ihren Ford Fokus auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt. In dieser Zeit ist ein Schaden am linken Heck ihres PKW entstanden. Der entstandene Schaden am Ford deutet auf einen LKW als ...

mehr