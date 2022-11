Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Autowerkstatt

Wenden (ots)

Ein Einbruch in eine Werkstatt hat sich am Montag (21. November) gegen 2 Uhr in der Siegener Straße in Hünsborn ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten drei unbekannte Täter eine Fensterscheibe auf und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Die vermutlich männlichen Täter flüchteten fußläufig in Richtung Südring. Eine Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Die Täter entwendeten Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell