POL-OE: Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer

Lennestadt (ots) - Am Freitag (18. November) hat sich gegen 13:40 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem ein Ladendiebstahl ereignet. Dabei beobachtete eine Mitarbeiterin, wie ein Unbekannter ein Paar Schuhe stehlen wollte. Als der Alarm am Ausgang auslöste, versuchte die Angestellte, den Täter zu stellen. Diesem gelang die Flucht mit einem Fahrrad. Die Verkäuferin konnte noch einen ...

