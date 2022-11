Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Altmetall

Lennestadt (ots)

Am Samstag (19. November) haben Unbekannte gegen 13:10 Uhr in der Straße "In den Peilen" in Saalhausen Altmetall von einem Grundstück entwendet. Dabei zeichnete eine Videokamera auf, wie zwei unbekannte Männer auf dem Grundstück anhielten und das Altmetall in einen weißen Transporter luden. Im Anschluss entfernten sie sich in Richtung der Straße "Hanfgarten". Das Altmetall hatte einen Wert von rund 80 Euro. Die Täter waren circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlank und hatten Bärte. Einer der Täter trug eine beige Weste, einen dunklen Pullover und eine Sporthose. Der andere hatte einen dunklen Kapuzenpulli und eine Camouflage-Hose an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

