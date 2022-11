Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstähle aus Fahrzeugen

Wenden (ots)

In der Nacht von Mittwoch (16. November, 18:30 Uhr) auf Donnerstag (17. November, 07:30 Uhr) haben Unbekannte die Fensterscheiben von zwei Fahrzeugen in der Wilhelm-Tell-Straße und in der Großmickestraße in Ottfingen beschädigt. In beiden Fällen wurden die Scheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände wie Portemonnaies, Bargeld und andere Ausweisdokumente entwendet. Es entstand zudem Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

In beiden Fällen entwendeten die Unbekannten gezielt die Geldbörsen der Geschädigten. Damit die Täter erst gar nicht den Anreiz haben, die Fahrzeuge zu beschädigen, ist es wichtig, dass Autobesitzerinnen und -besitzer Wertgegenstände, auch elektronische Geräte, nicht sichtbar im Fahrzeug verbleiben, sondern idealerweise an einem sicheren Ort gelagert werden. Zudem sollten Fahrzeuge immer abgeschlossen werden, die Fenster geschlossen sein und idealerweise ein Parkplatz an einem gut ausgeleuchteten Ort aufgesucht werden. Weitere Hinweise und Präventionstipps gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell