Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fußgänger

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem 82-jährigen Fußgänger hat sich am Donnerstag (17. November) gegen 09:55 Uhr im Einmündungsbereich Hansastraße und Windhauser Straße ereignet. Dabei befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Lkw die Windhauser Straße und beabsichtigte, nach links in die Hansastraße einzubiegen. Zeitgleich querte ein 82-Jähriger die Straße. Der Lkw fuhr den Fußgänger an, sodass dieser stürzte und sich am Kopf verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

