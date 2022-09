POL-MA: Hockenheim/Speyer: Brennender Lkw auf A 61; Vollsperrung in Richtung Hockenheim aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 3

Sinsheim (ots) - Nachdem am Mittwochmorgen gegen 05:20 Uhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer auf der A6 in Richtung Heilbronn einem LKW ungebremst von hinten in den Anhänger fuhr, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Da es Hinweise darauf gibt, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde diesem kurz nach der Kollision eine Blutprobe ...

