POL-NOM: Leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Lohgraben; Samstag, 02.04.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 04.04.2022, 12:30 Uhr NORTHEIM (TH) In der Zeit von Samstagmittag, 02.04.2022, 13:00 Uhr bis Montagmittag, 04.04.2022, 12:30 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenlaube im Bereich "Am Lohgraben" in Northeim gekommen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Glasscheibe eines Fensters der Gartenlaube beschädigt und ...

mehr