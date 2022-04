Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Lohgraben; Samstag, 02.04.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 04.04.2022, 12:30 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Zeit von Samstagmittag, 02.04.2022, 13:00 Uhr bis Montagmittag, 04.04.2022, 12:30 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenlaube im Bereich "Am Lohgraben" in Northeim gekommen.

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Glasscheibe eines Fensters der Gartenlaube beschädigt und versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies misslang und die Täter entfernten sich ohne Diebesgut von der Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

