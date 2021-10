Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zweifache Verkehrsunfallflucht durch bisher unbekannten Fahrzeugführer

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Kreisstraße 409 zwischen Mandelbeck und Elvershausen, Dienstag, 26.10.2021, 06.10 Uhr und 06.20 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (Wol) - Am Dienstagmorgen kam es auf der Kreisstraße 409 zu zwei Verkehrsunfallfluchten durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer.

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer verursachte an den beiden oben genannten Zeitpunkten zwei Verkehrsunfälle zwischen Mandelbeck und Elvershausen und flüchtete danach jeweils.

Der erste Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 409 auf Höhe des Ortsteils Mandelbeck. Hier kam der unbekannte Fahrzeugführer in einer Rechtskurve aus Lagershausen in Richtung Elvershausen fahrend, auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte seitlich mit einem 26-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw Skoda in Richtung Lagershausen fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr weiter in Richtung Elvershausen.

An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich ebenfalls auf der Kreisstraße 409, kurz vor der Ortschaft Elvershausen. Hier fuhr der unbekannte Fahrzeugführer auf einen vorausfahrenden Pkw Audi, einer 36-jährigen Frau, auf und entfernte sich erneut unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Pkw Audi entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell