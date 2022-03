Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Werkstatt

Waldbröl (ots)

In der Marie-Curie-Straße in Hermesdorf ist ein Krimineller am frühen Mittwochmorgen (2. März) in eine Werkstatt eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Person gelangte über die rückwärtig gelegene Tür in das Gebäude und durchsuchte Schränke und Schubladen. Dabei ließ der Eindringling Bargeld aus einer Geldkassette mitgehen. Nach der Sichtung des Videomaterials der Überwachungskamera ereignete sich der Einbruch zwischen 2 Uhr und 2.20 Uhr. Der Einbrecher war von normaler Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Maske sowie eine dunkelblaue Kappe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

