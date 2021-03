Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der L425 zwischen Bessinghausen und Haus Harderode

Coppenbrügge/Harderode (ots)

Am Sonntag, den 07.03.2021, gegen 00:14 Uhr, kam es auf der L425 zwischen Bessinghausen und Haus Harderode zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 61-jährige Fahrer aus Coppenbrügge kommt nach ersten Erkenntnissen mit seinem VW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dortigen Straßenbaum. Durch den Aufprall wird der PKW in den linken Straßengraben geschleudert. Der schwer verletzte Fahrer muss durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Verletzungen wird der 61-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 9.000EUR geschätzt. Die Ermittlung der Unfallursache dauert an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell