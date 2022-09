Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6

Sinsheim: Erste Ermittlungsergebnisse nach Unfall auf A6 // Pressemitteilung 3

Sinsheim (ots)

Nachdem am Mittwochmorgen gegen 05:20 Uhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer auf der A6 in Richtung Heilbronn einem LKW ungebremst von hinten in den Anhänger fuhr, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Da es Hinweise darauf gibt, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde diesem kurz nach der Kollision eine Blutprobe entnommen. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der 25-Jährige während der Fahrt eingeschlafen ist und hierdurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei auch vier Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Sinsheim mit 13 Einsatzkräften sowie eine Rettungswagen- und Notarztbesatzung. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die A6 in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell