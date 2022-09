POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: 42-Jähriger ohne Sicherheitsgurt und mit Drogen am Steuer erwischt

Mannheim / B38a (ots) - Am Mittwochabend kam es auf der B38a in Fahrtrichtung Feudenheim zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 23:30 Uhr musste ein 67-jähriger Audi-Fahrer sein Auto auf Höhe der SAP-Arena verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 26-jährige Fahrer eines Toyota erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Audi des 67-Jährigen ...

