LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall wegen missachteter Vorfahrt ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 7. Eine 24-jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr die Hauptstraße in Isserstedt und wollte dann nach links in Richtung Jena auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah sie einen 21-jährigen Kradfahrer, welcher aus Richtung Jena kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Krad wurde abgeschleppt.

